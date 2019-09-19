سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نائب وزيرة التخطيط تلتقى مرشحى برنامج تدريب المدربين المنعقد بالإمارات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:06 م
نائب وزيرة التخطيط تلتقى مرشحى برنامج تدريب المدربين المنعقد بالإمارات غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
كتبت : هبه حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادة لبيب: المرشحين للبرنامج تم اختيارهم وفقاً لآليات ومعايير اختيار وتقييم ذات قدرٍ عالٍ من الشفافية

 

 
التقت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري بممثلي الوزارات المرشحين لحضور برنامج تدريب المدربين TOT والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 21 إلي 27 من سبتمبر الجاري. 
 
وأوضحت غادة لبيب أن البرنامج يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولتي مصر والإمارات وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين فى فبراير 2018 في تقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل إمكانات وقدرات وخبرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في المجالات المختلفة متضمنه الابتكار الحكومي وتطوير الخدمات ومواكبة التوجهات الدولية في القيادة والإدارة والاتصال الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. 
 
وأشارت غادة لبيب إلي أن التدريب يهدف في الأساس إلي رفع كفاءة ومهارة المتدربين المرشحين له إلي جانب التعرف على الإطار العام وآليات تطوير الخدمات الحكومية، وماهية القنوات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى آلية تحقيق رضا المواطنين فيما يخص تطوير الخدمات.
 
ولفتت غادة لبيب أن البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة نحو الإصلاح الإداري بالتركيز علي محور بناء القدرات كمحور رئيس لها مشيرة إلي أن البرنامج يهدف إلي تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطي كلٍ في مجال تخصصه. 
 
وأوضحت لبيب أن المرشحين للبرنامج تم اختيارهم وفقاً لآليات ومعايير اختيار وتقييم علي قدرٍ عالٍ من الشفافية للمشاركين بالبرنامج التدريبي بعنوان "التوجهات الاستراتيجية لتطوير الخدمات" والذى استهدف 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على أربع مجموعات تدريبية، بواقع 50 متدربا لكل مجموعة والذي نفذته وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي دولة الإمارات.

 


غادة لبيب

نائب وزيرة التخطيط

برنامج تدريب المدربين

الإمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة