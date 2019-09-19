نائب وزيرة التخطيط تلتقى مرشحى برنامج تدريب المدربين المنعقد بالإمارات

غادة لبيب: المرشحين للبرنامج تم اختيارهم وفقاً لآليات ومعايير اختيار وتقييم ذات قدرٍ عالٍ من الشفافية

التقت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري بممثلي الوزارات المرشحين لحضور برنامج تدريب المدربين TOT والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 21 إلي 27 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت غادة لبيب أن البرنامج يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولتي مصر والإمارات وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين فى فبراير 2018 في تقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل إمكانات وقدرات وخبرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في المجالات المختلفة متضمنه الابتكار الحكومي وتطوير الخدمات ومواكبة التوجهات الدولية في القيادة والإدارة والاتصال الحكومي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت غادة لبيب إلي أن التدريب يهدف في الأساس إلي رفع كفاءة ومهارة المتدربين المرشحين له إلي جانب التعرف على الإطار العام وآليات تطوير الخدمات الحكومية، وماهية القنوات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى آلية تحقيق رضا المواطنين فيما يخص تطوير الخدمات.

ولفتت غادة لبيب أن البرنامج يأتي في إطار خطة الدولة نحو الإصلاح الإداري بالتركيز علي محور بناء القدرات كمحور رئيس لها مشيرة إلي أن البرنامج يهدف إلي تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطي كلٍ في مجال تخصصه.

وأوضحت لبيب أن المرشحين للبرنامج تم اختيارهم وفقاً لآليات ومعايير اختيار وتقييم علي قدرٍ عالٍ من الشفافية للمشاركين بالبرنامج التدريبي بعنوان "التوجهات الاستراتيجية لتطوير الخدمات" والذى استهدف 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على أربع مجموعات تدريبية، بواقع 50 متدربا لكل مجموعة والذي نفذته وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي دولة الإمارات.