سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة: التجهيز للتحول الرقمى بمصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:00 ص
نائب محافظ القاهرة: التجهيز للتحول الرقمى بمصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أنه جارٍ التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، لتذليل عقبات مشروع التحول الرقمى لتطوير البنية التحتية بشبكة الاتصالات باستخدام كوابل الألياف الضوئية لتنفيذ مشروع التحول الرقمى والإنترنت فائق السرعة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم البدء بسنترالات مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه سيتم دعم الأحياء بالإمكانيات اللازمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة افتتحت مؤخرًا المرحلة الأولى من مشروع تطوير مراكز خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة، والتى تضم 15 مركزًا تكنولوجيًا بتكلفة حوالى 30 مليون جنيه ضمن خطة تطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة فى إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولاً إلى رضاء المواطنين.

 


التكنولوجيا

التحول الرقمي

القاهرة

اخبار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة: إزالة المخلفات بمحيط المدارس وانتهاء أعمال الصيانة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:15 م

محافظة القاهرة: انتهاء معظم أعمال الهدم بمناطق عين الحياة والمدابغ والفسطاط

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:24 م

محافظ القاهرة: منظومة جديدة لحصر الأحكام فى قضايا التعديات على أملاك الدولة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:16 ص

محافظة القاهرة تنقل 11 أسرة من عين الحياة لمدينة بدر لاستكمال مخطط التطوير

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:29 م

محافظة القاهرة تطلق أسماء شهداء الجيش والشرطة على بعض المدارس تخليدا لذكراهم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:23 م

محافظة القاهرة توقع برتوكولا لتمويل سداد حالات تقنين الأوضاع وتوصيل المرافق

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة