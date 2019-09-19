نائب محافظ القاهرة: التجهيز للتحول الرقمى بمصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أنه جارٍ التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، لتذليل عقبات مشروع التحول الرقمى لتطوير البنية التحتية بشبكة الاتصالات باستخدام كوابل الألياف الضوئية لتنفيذ مشروع التحول الرقمى والإنترنت فائق السرعة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم البدء بسنترالات مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه سيتم دعم الأحياء بالإمكانيات اللازمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة افتتحت مؤخرًا المرحلة الأولى من مشروع تطوير مراكز خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة، والتى تضم 15 مركزًا تكنولوجيًا بتكلفة حوالى 30 مليون جنيه ضمن خطة تطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة فى إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد وصولاً إلى رضاء المواطنين.