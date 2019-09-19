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نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد منشآت كلية التجارة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:16 م
نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد منشآت كلية التجارة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - سارة الباز

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تفقد الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مساء اليوم الخميس، منشآت كلية التجارة الجديدة.

وتابع نائب رئيس الجامعة برفقة الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة أعمال صيانة وتطوير مركز التنمية البشرية، ومبنى أبو العلا، ومدرج الدكتور إبراهيم المهدى، ونظام التكييف المركزى به، بالإضافة إلى قاعات امتحانات الأون لاين، والتى تتسع ل 270 جهاز كمبيوتر.

تضمنت الجولة عرض للهولوجرام، وللداتا شو بالمدرجات، ومركز محاكاة البنك الافتراضى والبورصة الافتراضية. 

وأكد الدكتور محمد عطوة خلال الجولة على أن كلية التجارة هى الكلية الأولى، التى تم تكييف جميع مدرجاتها وقاعاتها وتزويدها بداتا شو متطورة لتسمح للطلاب بالحصول على نسخة من المحاضرات بسرعة وسهولة، مشيرا إلى وجود برنامج التمويل والاقتصاد بنظام الساعات المعتمدة، والذى يتيح للطلاب معادلة شهادتهم فى أى مكان بالعالم والعمل فى جميع المؤسسات المالية بمختلف أنظمتها وأنواعها.

وأضاف بأن كلية التجارة قد قامت بتوفير لوحات إرشادية لمساعدة الطلاب، ومرشدين من أعضاء اتحاد الطلبة لتوجيههم وتيسير الأمور عليهم، وذلك ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد 2019/2020 م.


جامعة المنصورة

كلية التجارة

جولة تفقدية

هولوجرام

داتا شو

استعدادات العام الدراسي 20192020

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