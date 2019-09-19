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موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:43 م
موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر تظلمات وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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موقع دعم مصر الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، يواصل تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

موقع دعم مصر
 

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر إعادة ، فتح باب التظلمات  للمستبعدين  مِن بطاقات التموين  اعتبارًا من اليوم الخميس 19 سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك من خلال الموقع الالكترونى دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg، وذلك للمستبعدين من البطاقات وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية وسيتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم سيتم  إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

 

تظلمات وزارة التموين
 

واستقبلت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار شهرين التظلمات مِن أصحاب البطاقات المحذوفين من منظومة الدعم  وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية وتم إغلاق باب تلقى التظلمات نهاية الشهر الماضى حتى تم إعادة فتح التظلمات اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

 

بطاقات التموين
 

وكان اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ" اليوم السابع"، حرص الوزارة على وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم المساس بمستحقى الدعم وهو ما حدث خلال المراحل السابقة فى تنقية البطاقات، حيث يقتصر الاستبعاد من منظومة الدعم على غير المستحقين فقط، لافتا إلى أن منظومة تلقى التظلمات الخاصة بالمستبعدين  من منظومة  الدعم وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية تتم بشكل إلكترونى، حيث يتقدم صاحب البطاقة بالتظلم الخاص به على موقع دعم مصر ويتم فحصه، وبعد التأكد من البيانات يستمر فى صرف السلع المدعمة، وأنه من المقرر أن يتم إيقاف صرف السلع للمستبعدين ضمن المرحلة الرابعة.

 


التموين

التظلمات للمستبعدين من البطاقات

تظلمات اصحاب البطاقات

موقع دعم مصر

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