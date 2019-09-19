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موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل والمتفوقين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:59 م
موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل والمتفوقين تنسيق - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل التكنولوجية وطلاب مدارس Steam للمتفوقين، إذ يحصل الطالب على نتيجته من خلال الرابط التالى:


كما أعلن موقع التنسيق، فرصة أخيرة لتسجيل رغبات المستنفذين والمتخلفين والراغبين فى التقدم لبرنامج تقليل الاغتراب، لمن لم يستفد سابقًا حتى يوم السبت 3 عصرًا.

ويفتح موقع التنسيق الإلكترونى، الباب أمام الطلاب للحصول على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، وكذلك المتخلفين عن المراحل السابقة ومستنفدى الرغبات، من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية.

يذكر أن وزارة التعليم العالى، أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التى يحسب على أساسها المجموع الاعتبارى للطالب - المواد المؤهلة - النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتبارى لكل طالب).


 


موقع التنسيق

مكتب التنسيق

مدارس النيل

مدارس Steam

تقليل الاغتراب

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