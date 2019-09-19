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موسكو: عودة 1366 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:10 م
موسكو: عودة 1366 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن سوريا ارشيفية
أ ش أ

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 أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن 1366 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى سوريا، من بينهم 418 لاجئا يضمون (125 امرأة و213 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ) و948 لاجئا يضمون (284 امرأة و483 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).
 
وذكر بيان لمركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الخميس أن 264 نازحا عادوا أيضا - خلال الـ 24 ساعة الماضية - إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
 
وأوضح أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار في محافظتي درعا ودمشق، مشيرا إلى اكتشاف وتدمير 29 عبوة قابلة للانفجار.

سوريا

روسيا

لاجئين

الاردن

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