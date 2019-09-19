موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

نشر الموقع الإليكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الحكومة عن بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

عقدت وزارتا الإسكان والتعليم العالى، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "العلمين الأهلية"، بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة.

وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة ماضون فى آداء مهامهم المقدسة لحماية الوطن..فيديو

أكد الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصون ويحمى مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار.

ضبط عاطلين يستخدمان الأطفال فى التسول بشوارع الدقى

نجحت مباحث الأحداث في ضبط عاطلين لاستغلالهما أحداث ودفعهم للتسول وإستجداء المارة بمنطقة بولاق الدكرور، والقبض على مسجل خطر سرقات عامة.

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

الجاليات المصرية فى الخارج حائط صد لكل الأكاذيب التى يروجها "عُباد الدولار" ضد الوطن الغالى مصر، فى الخارج.

وزير الدفاع يصدق على سفر 7 لجان قضائية لتسوية مواقف المقيمين بالخارج

صدق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع ، القائد العام للقوات المسلحة، على سفر 7 لجان قضائية عسكرية تجنيدية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج، لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد "الثلاثين عام"، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون .

قناة إسرائيلية: جرينبلات يزور إسرائيل لبحث توقيت نشر خطة السلام الأمريكية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس إن المبعوث الأمريكى الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات سيزور إسرائيل للقاء كلٍ من "بنيامين نتنياهو" و "بينى جانتس".

بنك "راند ميرشانت": مصر الأكثر جذبًا للاستثمار فى أفريقيا

أعلنت وحدة البحوث فى بنك "راند ميرشانت"، وهو بنك أفريقى للشركات والاستثمار وجزء من واحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية، أن مصر جاءت في المرتبة الأولى لأكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا للعام الثالث على التوالى، مع تراجع "جنوب أفريقيا" من المركز الثانى فى العامين الماضيين إلى المركز الثالث هذا العام، لتحتل "المغرب" المركز الثانى هذا العام، ثم دول "كينيا"، و"رواندا"، و"غانا"، و"كوت ديفوار"، و"نيجيريا"، و"إثيوبيا"، ثم "تونس" في المركز العاشر.

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجهاً إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبدأ جلسات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر ، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم فى الجلسة الأولى فى هذا الخصوص.

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينا كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

البحوث الفلكية: غرة شهر صفر فلكيا يوم الاثنين 30 سبتمبر

يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 26 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من المحرم 1441 هجريا الموافق 28 سبتمبر الجارى "يوم الرؤية".

خبراء فى علاج العمود الفقرى وأورام قاعدة الجمجمة بمستشفى المعادى العسكرى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الخبير العالمي الأستاذ الدكتور جاك مانيو، خبير جراحات الأنف والأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة والحنجرة بجامعة مارسيليا بفرنسا، والأستاذة الدكتورة أليساندرا روسو خبيرة جراحات تكميل تشوهات الاذن الخارجية وذلك في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 اكتوبر القادم.

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ 456 ألف طن

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزرعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات مصر الزراعية من البصل الطازج والثوم إلى456 ألف طن، وبلغت صادرات البصل 429ألف و729 طن، والثوم 26ألف 273 طن، خلال الفترة من الأول من يناير الماضى، حتى 11من الشهر الجارى، وجارى الشحن ، طبقا لجميع الاشتراطات الحجرية على الشحنات المصدرة.

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

كشف سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، أن مسئولى اتحاد الكرة لم يتواصلوا معه لإبلاغه بتعيين إيهاب جلال، مدرب الفريق البورسعيدى، فى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر.

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ستقام فى الثامنة مساء غد، الجمعة، على ملعب برج العرب، ولم يتم تعديل الموعد حتى الآن.