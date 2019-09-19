موجز الحوادث.. تجديد حبس النائب صلاح عيسى والنيابة تعاين بالوعة طفل داخل السلام

نشر قسم الحوادث بـ"اليوم السابع" اليوم، الخميس، عدد كبير من الأخبار والقضيايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يوما احتياطيا فى قضية رشوة المقابر

النيابة تجرى معاينة تصويرية لموقع وفاة طفل داخل بالوعة صرف صحى بالسلام

حملة مكبرة لإزالة التعديات وتطهير بحيرة المنزلة

ضبط 5 قضايا تهريب بقيمة 70 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 1049 قضية تموينية فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالسلام 15 يوماً

النيابة تطلب تحريات المباحث فى وفاة طفل داخل بالوعة بالسلام

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة 60 ألف جنيه من مخدومتها بالقطامية 15 يوماً