سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 4:13   ص 

الظهر 11:49 ص 

العصر 3:18 

المغرب 5:58 

العشاء 7:15 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 4:17 ص 

الظهر 11:54 

العصر 3:23 

المغرب 6:02 م 

العشاء 7:21 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 4:09 

الظهر 11:45 م 

العصر 3:14 م 

المغرب 54: 5 م 

العشاء 7:11 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 4:04 ص 

الظهر 11:37 

العصر 3:05 

المغرب 5:45 م 

العشاء 7:00 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 4:13 ص 

الظهر 11:43 ص 

العصر 3:10 م 

المغرب 5:51 م 

العشاء 7:04 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:48 ص

الظهر 12:15 م 

العصر 3:40 م 

المغرب 6:24 م 

العشاء 7:33 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 4:45 ص 

الظهر 12:15 م 

العصر 3:42 م 

المغرب 6:26 م

العشاء 7:36 م 

 

الرياض 

الفجر 4:17 ص 

الظهر 11:47 ص 

العصر 3:14 م 

المغرب 5:58 م 

العشاء 7:08 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 3:59 

الظهر 11:34 م 

العصر 3:03 م 

المغرب 5:44 

العشاء 6:59 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 4:47 ص 

الظهر 12:16 م 

العصر 3:43 م 

المغرب 6:24 م 

العشاء 7:37 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 4:41 ص 

الظهر 12:21 م 

العصر 3:51 م 

المغرب 6:31 م 

العشاء 7:52 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 4:07 ص 

الظهر 11:42 ص 

العصر 3:11 م 

المغرب  5:50 م 

العشاء 7:07 م 

 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

تعرف على موعد عرض الموسم الخامس لـThe Flash بعد تغيير موعده

تعرف على موعد عرض الموسم الخامس لـThe Flash بعد تغيير موعده

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة