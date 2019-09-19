منظومة التأمين الصحى الشامل تفتتح عيادة الألم المزمن بمستشفى التضامن ببورسعيد

أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن افتتاح عيادة الألم المزمن لاستقبال المرضى بمستشفى التضامن ببورسعيد الخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا .

وقال الدكتور أحمد السبكى ، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أن وظيفة "عيادة علاج الألم المزمن " تهدف الى إغاثة المريض وتحسين نوعية الرعاية الطبية من خلال إيجاد نظام صحي متكامل للتعامل مع الألم الحاد والمزمن.

ومن الحالات التى تعالجها "عيادة علاج الألم المزمن" ألم الظهر بعد جراحة العمود الفقري ، ألم المفاصل ، ألم الحوض المزمن ، ألم السرطان ، الاعتلال العصبي السكري، ضيق القناة الشوكية، اضطرابات المفاصل، الألم المزمن بعد الجراحة، الذبحة الصدرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الجراحة أو تركيب الدعامة وغيرها من الأمراض .