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منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على إدارة الأمن الوطنية الأفغانية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:02 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على إدارة الأمن الوطنية الأفغانية منظمة خريجى الأزهر
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابى فى أفغانستان، حيث استهدفت سيارة مفخخة إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة 85 آخرين. 
 
وقالت المنظمة فى بيان لها إن الإسلام عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، حيث قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32]. 
 
وشددت المنظمة على أن رجال الأمن يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع فى دمار البلاد، وخراب المجتمعات. 
 
ودعت المنظمة قادة الرأى فى العالم أجمع، إلى التصدى المادى والمعنوى للإرهاب الأسود، ولهذه العصابة المجرمة من الإرهابيين، والقضاء النهائى على أوكار المخربين والمتطرفين أيا كان جنسهم أو موطنهم، مشددة على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو وطن. 
 
وتقدمت المنظمة فى ختام بيانها بخالص العزاء لمصر وشعبها، ولأهالى الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

الارهاب

افغانستان

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