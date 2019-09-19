سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

منظمة الصحة العالمية تهنئ الهند لحظرها السجائر الإلكترونية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:00 م
منظمة الصحة العالمية تهنئ الهند لحظرها السجائر الإلكترونية منظمة الصحة العالمية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأت منظمة الصحة العالمية الهند على حظرها للسجائر الإلكترونية، وهو أحدث دليل على رد الفعل العالمي ضد التكنولوجيا التي وصفت بأنها أكثر أمانًا من التدخين المنتظم.

وفي تغريدة على تويتر، قال مسئول مكتب جنوب شرق آسيا التابع للأمم المتحدة إن الهند كانت سادس دولة في المنطقة تحظر السجائر الإلكترونية بعد كوريا الشمالية ونيبال وسريلانكا وتايلاند وتيمور الشرقية، كما حظرت سنغافورة السجائر الإلكترونية.

وأعلنت الحكومة الهندية أمس الأربعاء فرض حظر على إنتاج السجائر الإلكترونية وتصنيعها واستيرادها وتصديرها وبيعها وتوزيعها وتخزينها.

وجاء ذلك بعد يوم من أن تصبح نيويورك ثاني ولايات أمريكية تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة، وبعد أسبوع من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن إدارته تدرس فرض الحظر.

وتقوم السجائر الإلكترونية بتسخين سائل، بنكهة أي شيء من طعم البسكوت إلى العلكة وعادةً ما تحتوي على النيكوتين السائل.

وتم دفع التكنولوجيا من قبل المنتجين ، وكذلك من قبل بعض الحكومات بما في ذلك في أوروبا كبديل أكثر أمانًا للتبغ - وكطريقة لركل عادة التدخين.

ويفتقد البخار ما يقرب من 7000 مادة كيميائية من الموجودة فى دخان التبغ ولكنه يحتوي على عدد من المواد التي يمكن أن تكون ضارة بالرئة.

وجدير بالذكر إنه لا يزال بيع التبغ قانونيًا في الهند ، مما دفع الاتهامات بأن هدف الرئيس "مودي" الرئيسي هو حماية الصناعة المحلية في الهند، التي يعتمد عليها حوالي 45 مليون شخص في معيشتهم.

وتعد الهند أيضًا ثالث أكبر منتج للتبغ في العالم وتصدر حوالي مليار عبوة من المنتج سنويًا، حيث تمتلك الحكومة حصصًا في العديد من شركات التبغ، بما في ذلك مركز التجارة الدولية.

وتعد الهند أيضًا ثاني أكبر مستهلك في العالم لمنتجات التبغ التقليدية ، على الرغم من أن التبغ - الذي لا يزال يسبب السرطان - هو أكثر شيوعًا، حيث يقتل حوالي 900000 شخص سنويًا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

 

 


منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية

الهند السجائر الإلكترونية

حظر السجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة