منظمة الصحة العالمية تهنئ الهند لحظرها السجائر الإلكترونية

كتب بيتر إبراهيم

هنأت منظمة الصحة العالمية الهند على حظرها للسجائر الإلكترونية، وهو أحدث دليل على رد الفعل العالمي ضد التكنولوجيا التي وصفت بأنها أكثر أمانًا من التدخين المنتظم.

وفي تغريدة على تويتر، قال مسئول مكتب جنوب شرق آسيا التابع للأمم المتحدة إن الهند كانت سادس دولة في المنطقة تحظر السجائر الإلكترونية بعد كوريا الشمالية ونيبال وسريلانكا وتايلاند وتيمور الشرقية، كما حظرت سنغافورة السجائر الإلكترونية.

وأعلنت الحكومة الهندية أمس الأربعاء فرض حظر على إنتاج السجائر الإلكترونية وتصنيعها واستيرادها وتصديرها وبيعها وتوزيعها وتخزينها.

وجاء ذلك بعد يوم من أن تصبح نيويورك ثاني ولايات أمريكية تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة، وبعد أسبوع من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن إدارته تدرس فرض الحظر.

وتقوم السجائر الإلكترونية بتسخين سائل، بنكهة أي شيء من طعم البسكوت إلى العلكة وعادةً ما تحتوي على النيكوتين السائل.

وتم دفع التكنولوجيا من قبل المنتجين ، وكذلك من قبل بعض الحكومات بما في ذلك في أوروبا كبديل أكثر أمانًا للتبغ - وكطريقة لركل عادة التدخين.

ويفتقد البخار ما يقرب من 7000 مادة كيميائية من الموجودة فى دخان التبغ ولكنه يحتوي على عدد من المواد التي يمكن أن تكون ضارة بالرئة.

وجدير بالذكر إنه لا يزال بيع التبغ قانونيًا في الهند ، مما دفع الاتهامات بأن هدف الرئيس "مودي" الرئيسي هو حماية الصناعة المحلية في الهند، التي يعتمد عليها حوالي 45 مليون شخص في معيشتهم.

وتعد الهند أيضًا ثالث أكبر منتج للتبغ في العالم وتصدر حوالي مليار عبوة من المنتج سنويًا، حيث تمتلك الحكومة حصصًا في العديد من شركات التبغ، بما في ذلك مركز التجارة الدولية.

وتعد الهند أيضًا ثاني أكبر مستهلك في العالم لمنتجات التبغ التقليدية ، على الرغم من أن التبغ - الذي لا يزال يسبب السرطان - هو أكثر شيوعًا، حيث يقتل حوالي 900000 شخص سنويًا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.