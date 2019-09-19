مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث إقامة "اليوم الإيطالى"

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد عباس سلامة مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وفدا إيطاليا ضمن كل من "جامباولو كانتينى" سفير إيطاليا بالقاهرة، وبرفقته مسئول التعاون الدولى بالسفارة، ومديرة قطاع الآثار، والدكتور فرنسيس أمين القنصل الشرفى بالأقصر، وذلك لبحث إقامة اليوم الإيطالى داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وشرح مدير المكتبة للوفد الإيطالى خلال زيارة مكتبة مصر العامة بالأقصر، تفاصيل أهم الأنشطة التى تقوم بها المكتبة لبحث التعاون بين مصر وإيطاليا فى المجالات الثقافية والتنموية والتراثية، وذلك بالتنسيق بين المركز الإيطالى ومكتبة مصر العامة فى شتى المجالات الثقافية والتكنولوجية، وأبدى السفير الإيطالى إعجابه بالمكتبة وما يتم بها من أعمال فى مجالات الأنشطة المختلفة.

وأعرب السفير الإيطالى عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر الأثرية متمنياً استمرار التعاون ودعم أواصر الصداقة بين الجانبين خاصة أن هناك تقارب فى الثقافة مما يشجع على تبادل العديد من الخبرات فى مجالى الآثار والصناعة، كما استعرض مقترح إقامة اليوم الإيطالى بالأقصر، والذى من المقرر إقامته يومى 30 و31 أكتوبر القادم، حيث يتضمن برنامجاً متميزاً على مدار يومين، ويشمل اليوم الأول إقامة معرض للحرف اليدوية بحضور مؤسسة "كاباك" لخدمات التعليم والتدريب فى مجال الخدمات الصناعية – الإتحاد الإيطالى العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر، وتنظيم حلقة نقاشية فى مجال السياحة بحضور الأطراف المعنية فى الأقصر وأسوان ومنظمى الرحلات السياحية ووسائل الإعلام، ويختتم اليوم الأول بأمسية حول المطبخ الإيطالى، أما اليوم الثانى فهو مخصص لعلم الآثار، ويتضمن زيارة لمقبرة نفرتارى، ومقبرة سيتى الأول، وافتتاح معرض وثائقى يقوم بتنظيمه المتحف المصرى فى تورينو وإلقاء محاضرة بعنوان "البعثات الأثرية الإيطالية فى الأقصر"، وعرض لفيلم قصير عن مقبرة نفرتارى بعنوان "رحلة فيما وراء المقبرة إلى البعث"، ويختتم اليوم الثانى بتسليم شهادات الاشتراك فى الحلقات الدراسية النقاشية.

وأوضح السفير الإيطالى خلال اللقاء، أن اليوم الإيطالى يهدف إلى دعم العلاقات بين الجانبين عن طريق دعوة كبرى الشركات السياحية الإيطالية وممثلى الأشغال والحرف اليدوية للتعاون مع نظرائهم فى الأقصر، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يقام معرض فى نوفمبر القادم يختص بالصناعات وستكون مصر ضيف شرف فى هذا المعرض الذى يركز على صناعات الألباستر والسيراميك والبورسلين والأقطان والأخشاب وسيتم اخطار المحافظة بشكل رسمى بالبرنامج المقرر والفعاليات.

وكان قد استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أمس الأربعاء، بـ"جامباولو كانتينى" سفير إيطاليا بالقاهرة، وبرفقته مسئول التعاون الدولى بالسفارة، ومديرة قطاع الآثار، والدكتور فرنسيس أمين القنصل الشرفى بالأقصر، لمناقشة الإعداد والتجهيز للاحتفال باليوم الإيطالى بالأقصر، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية – الإيطالية، وإستعرض الجانب الإيطالى مشروع "الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشرى" المقام بناء على التعاون الناجح بين مكتب التعاون الإيطالى والحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى، والذى سيدعم فى المرحلة الثالثة 3200 طالب وطالبة فى جميع المدارس المجتمعية بالأقصر من خلال التغذية المدرسية، وتمكين 2000 إمرأة اقتصاديا عن طريق التدريبات الحرفية وقروض متناهية الصغر، وسيدعم المشروع البرنامج القومى للنهوض بالتعليم من خلال توفير التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لـ 139 مدرسة مجتمعية فى محافظة الأقصر إلى جانب العمل على بناء القدرات.



مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث إقامة اليوم الإيطالي



استقبال السفير الإيطالي لبحث إقامة اليوم الإيطالي

جانب من الاستقبال



مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث إقامة اليوم الإيطالي