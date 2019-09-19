مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن تاريخ منطقة تونا الجبل الأثرية

الإسكندرية جاكلين منير

يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "تونا الجبل: الماضى والحاضر والمستقبل - أحدث الاكتشافات الأثرية"، يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجارى، فى تمام الواحدة ظهرًا، بمقر متحف الآثار بالمبنى الرئيسى بالمكتبة.

يُلقى المحاضرة الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار، جامعة القاهرة، وتتناول المحاضرة تاريخ منطقة تونا الجبل، وأهميتها كجبانة للدفن فى المنيا ومصر الوسطى، وأهم المزارات الأثرية، والسياحية فى هذه المنطقة؛ مثل: مقبرة بادى أوزير (بتوزيرس)، ومقبرة أيزادورا، والساقية الرومانية، وسراديب الطيور، والحيوانات المقدسة، والجبانة الآدمية لكهنة جحوتي، بالإضافة إلى لوحة أخناتون الحدودية.

وتُسلط المحاضرة الضوء على أعمال الحفائر والتنقيب التى تمت فى تونا الجبل من خلال البعثات التى قامت بالعمل فى المنطقة من عام 1931 إلى 1952 على يد الدكتور سامى جبرة، وأيضًا الكشف الأثرى الكبير الذى قامت به جامعة القاهرة فى المنطقة عام 2017.

وفى إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية، ينظم قطاع المكتبات بالاشتراك مع مؤسسة "فن جميل" ورشة عمل بعنوان: "مقدمة فى الهندسة: رحلة فى الفنون التقليدية فى مصر، وذلك من يوم الأحد 22 سبتمبر إلى الخميس 26 سبتمبر 2019.

وتهدف الورشة التى يقدمها الفنان التشكيلى ومصمم العرض المتحفى أحمد مصطفى إلى شرح كيفية تنفيذ وتصميم فن الزخارف الهندسية التى تعتمد على تكرار وتداخل أشكال المربعات والدوائر بنظم رياضية وهندسية.

تقام الورشة على مدار خمسة أيام فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة بمكتبة الإسكندرية، والحضور متاح من خلال التسجيل المسبق.