مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى نزاع مسلح داخل مجلس عزاء بالعراق

أعلن مدير العمليات الطبية وطب الطوارئ فى دائرة صحة محافظة ذى قار جنوبى العراق، صلاح غياض، عن مقتل وإصابة 9 أشخاص إثر نزاع اندلع داخل مجلس عزاء فى إحدى مناطق المحافظة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن "نزاعا عشائريا فى منطقة سوق الشيوخ تسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم من قبل مركز الإسعاف الفورى إلى مستشفى السوق العام ومن ثم إلى مستشفى الحسين التعليمى فى الناصرية".

وأضاف أن "الاستجابة السريعة من قبل الإسعاف الفورى والوصول إلى مكان الحادث أثناء المشاجرة، مكن من إنقاذ حياة المصابين".

يذكر أن الشرطة العراقية وشهود عيان قالوا فى وقت سابق من اليوم إن "ما لا يقل عن 6 أشخاص قُتلوا فى نزاع عشائرى اندلع فى محافظة ذى قار جنوبى العراق".