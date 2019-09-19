سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى نزاع مسلح داخل مجلس عزاء بالعراق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:15 م
مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى نزاع مسلح داخل مجلس عزاء بالعراق قوات الأمن العراقية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مدير العمليات الطبية وطب الطوارئ فى دائرة صحة محافظة ذى قار جنوبى العراق، صلاح غياض، عن مقتل وإصابة 9 أشخاص إثر نزاع اندلع داخل مجلس عزاء فى إحدى مناطق المحافظة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن "نزاعا عشائريا فى منطقة سوق الشيوخ تسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم من قبل مركز الإسعاف الفورى إلى مستشفى السوق العام ومن ثم إلى مستشفى الحسين التعليمى فى الناصرية".

 

 

وأضاف أن "الاستجابة السريعة من قبل الإسعاف الفورى والوصول إلى مكان الحادث أثناء المشاجرة، مكن من إنقاذ حياة المصابين".

 

 

يذكر أن الشرطة العراقية وشهود عيان قالوا فى وقت سابق من اليوم إن "ما لا يقل عن 6 أشخاص قُتلوا فى نزاع عشائرى اندلع فى محافظة ذى قار جنوبى العراق".

 

 


العراق

مجلس عزاء

ذى قار

نزاع عشائرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة