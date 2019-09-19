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مقتل 30 مدنيا على الأقل فى ضربة جوية بشرق أفغانستان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:39 ص
مقتل 30 مدنيا على الأقل فى ضربة جوية بشرق أفغانستان ضربة جوية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئولون اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 30 مدنيا لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون فى ضربة جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية، بدعم جوى أمريكى فى شرق أفغانستان.

وقال ثلاثة مسئولين حكوميين لرويترز، إن الضربة التى وقعت الليلة الماضية كانت تهدف لتدمير مخبأ يستخدمه مسلحو تنظيم داعش، لكنها استهدفت بالخطأ مزارعين بالقرب من أحد الحقول.

وقال سهراب قادري، العضو في المجلس المحلي في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، إن ضربة نفذتها طائرات مسيرة قتلت 30 مزارعا في حقل للصنوبر وأصابت ما لا يقل عن 40 آخرين.

وأكدت وزارة الدفاع في كابول الضربة، لكنها رفضت إعلان تفاصيل عن الضحايا.

 


افغانستان

طالبان

كابول

إقليم ننكرهار

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