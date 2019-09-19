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مطران الإسماعيلية الجديد يلتقى لجنة كنيسة الملاك ميخائيل الكاثوليكية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:19 م
مطران الإسماعيلية الجديد يلتقى لجنة كنيسة الملاك ميخائيل الكاثوليكية الانبا دَانِيَالَ لطفي مطران الإسماعيلية الكاثوليكي الجديد
كتبت سارة علام

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زَارَتْ لَجْنَةُ كَنِيسَةِ الْمُلَاَّكِ ميخائيل بِالْعَاشِرِ مِنْ رَمَضَانِ، عَلِى رَأْسِهَا الأب يُوحِنَا مِينَا، الأنبا دَانِيَالَ لطفى مطران الإسماعيلية الكاثوليكى الجديد.
 
وفى كلمته أكد الأنبا دانيال أن مهمة الكنيسة تتلخص فى أربعة أشياء التعليم والشركة والصلاة واختتم الاجتماع بالصلاة بعد أن هنأ الحاضرون مطران الإسماعيلية الشرفى الأنبا مكاريوس باليوبيل الفضى لخدمته.
 
الأنبا دانيال لطفى سيم كاهنا على يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق فى 18 يوليو 1996م
 
عمل الانبا دانيال، راعيا في كنيسة قلب يسوع بالقوصية من 1996- 2000مـ ومعلم بالكليّة الإكليريكية بالمعادي من 2000- 2001 م، وراعيا لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة من 2001- 2003 م، وراعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2003- 2006م، ثم سافر للدراسة في روما من 2006- 2008 م، وحصل على الماجيستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني.
 
 
ثم عمل راعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 - 2013م، ومسئولا عن التكوين الديني في إيبارشية أسيوط من 2008- 2016م وبعدها عمل مسئولا عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 حتي الآن، ثم مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.
 
 
عمل راعيا في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013- حتي الآن حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا لنيافة الأنبا مكاريوس توفيق.
 
 
 

الانبا دانيال لطفي

مطران الإسماعيلية

الكنيسة الكاثوليكية

مطران الإسماعيلية الجديد

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