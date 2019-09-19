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مصر توقع مذكرتى تفاهم مع المجر لنقل تكنولوجيا الليد والإنارة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:22 م
مصر توقع مذكرتى تفاهم مع المجر لنقل تكنولوجيا الليد والإنارة كشافات انارة
كتب عبد الحليم سالم

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شهدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع وليفنتي مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومجموعة تنجسرام المجرية العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك لأنظمة الإضاءة للمبات الليد وكشافات إنارة الشوارع، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمود زغلول، مستشار رئيس الهيئة، ويورج باور، رئيس مجموعة تنجسرام المجرية.
 
ويأتي توقيع البروتوكول، فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات الإضاءة الموفرة للطاقة وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الإقتصاد القومي وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.
 
وخلال المنتدى، وقع وزير التجارة والصناعة، وليفنتي مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، لتعزيز التعاون الصناعى.

مذكرة تفاهم كشافات الإنارة

المجر

مصر

الاستثمار

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