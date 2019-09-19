مصرع موظف غرقا أثناء غسيله دراجته البخارية بمياه بحر بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى موظف بإدارة منيا القمح التعليمية، بالشرقية، مصرعه؛ غرقًا فى مياه ترعة "بحر أبو طبل" بدائرة المركز، وذلك أثناء قيامه بغسل "توك توك"، بمياه الترعة، وبالعرض على نيابة منيا القمح، قررت برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التصريح بالدفن لعدم وجود شبئهة جنائية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغًا بغرق "السيد محمد على السيد" 37 سنة، كاتب بإدارة منيا القمح التعليمية، مقيم بقرية "السعديين" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إثر سقوطه غارقًا فى مياه ترعة "بحر أبو طبل" بدائرة المركز، وذلك أثناء قيامه بغسل "توك توك".

وقامت قوات الإنقاذ النهرى، بانتشال الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7620 إدارى منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.