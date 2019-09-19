مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثانى فى السنطة

الغربية محمد طارق

لقى طفل فى العقد الأول من عمره، مصرعه اليوم، إثر سقوطه من الطابق الثانى بشرفة منزله، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعى .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مركز شرطة السنطة بوصول الطفل "زياد أشرف محمود سامى بكره" 11 سنة مقيم بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمدينة السنطة، لمستشفى السنطة العام، مصاب بكسر بالجمجمة مما أدى إلى دخولة فى حالة غيبوبة تامة، وتم نقلة على الفور لمستشفى طنطا الجامعى ووضعه بالعناية المركزة فى حالة حرجة، وتوفى بعد وصولة بساعات .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى قادة ضباط البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وضباط مباحث السنطة وتواصلت التحريات إلى سقوط الطفل من شرفة المنزل وجارى البحث عن وجود شبهة جنائية من عدمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق .