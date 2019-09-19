مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب تحصل على مشروع زراعة التين الشوكى بالرى الذكى

الإسكندرية أسماء على بدر

حصلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب على مشروع تعاون دولى ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بالتعاون مع البرتغال وإيطاليا والمغرب، تحت عنوان "مشروع زراعة التين الشوكى تحت نظام رى ذكى" ومدة المشروع 24 شهرا .

وقالت الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، إن المشروع يهدف إلى زيادة المعروض من نبات التين الشوكى فى صورة منتجات مختلفة مثل العصائر والمربات والمركزات ومنتجات أخرى، والمشروع الآن جارى حيث تم زراعة فدان ونصف بالمرزعة التجريبية بالمدينة ويتعاون فى هذا المشروع من داخل مصر معهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة وكلية الزراعة جامعة بنى سويف .

وأكدت مدير المدينة، أهمية زيادة واستمرار تواجد نبات التين الشوكى طوال العام لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تساهم فى الشعور بالشبع والامتلاء مما يقلل من كمية الأطعمة التى يتم تناولها عند الوجبات فيساعد ذلك على فقدان الوزن، يساهم التين الشوكى فى التقليل من مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، يعد التين الشوكى من الفواكه الغنية بالزنك، السيلنيوم والحديد وجميعهم من العناصر التى تساهم فى تقوية الجهاز المناعى للجسم مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض ويحتوى التين الشوكى على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين سى، ب، ج لحماية الجسم من نزلات البرد والتى تعزز صحة الدماغ، وتقلل من فرص الإصابة بالضمور العقلي، فضلًا عن تنشيط الدورة الدموية وتقوية الأعصاب.