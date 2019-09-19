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مديريات الأمن تشن حملات أمنية مكبرة فى المحافظات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:40 م
مديريات الأمن تشن حملات أمنية مكبرة فى المحافظات حملات امنية-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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شنت أجهزة الأمن فى المحافظات، حملات أمنية مكبرة  لمكافحة الجرائم، تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط " 8 قطع سلاح نارى ، 13 قضية إتجار بالمخدرات، 2 قطعة سلا ح أبيض ، تنفيذ 891 حكم قضائى متنوع"بنطاق مديرية أمن أسوان،وضبط 51 قطعة سلاح نارى، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 138 قضية تموينية، 1054 مخالفة مرورية، 204 مخالفة مرافق، تنفيذ 4009 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن أسيوط، ضبط " ، 13 قضية إتجار بالمخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 61 قضية تموينية، 643 مخالفة مرافق، 1399 مخالفة مرورية، وتنفيذ 4338 حكم قضائى متنوع  بنطاق مديرية أمن الغربية.

كما تمكن أجهزة الأمن من ضبط " 6 قطع سلاح نارى، 60 قضية اتجار بالمخدرات، 97 قطعة سلاح أبيض، 47 قضية تموينية، 130 مخالفة مرافق، 2059 مخالفة مرورية، تنفيذ 5119 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط 8 قطع سلاح نارى، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 77 قضية تموينية، 329 مخالفة مرافق، 1274 مخالفة مرورية، تنفيذ 1047 حكم قضائى متنوع بنطاق مديرية أمن الفيوم.

 


وزارة الداخلية

حملات امنية فى المحافظات

مديرية امن الفيوم

مديرية امن اسوان

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