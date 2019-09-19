محافظ سوهاج: إنشاء سد وبحيرة بمخر جديد بتكلفة 22 مليون جنيه استعدادا للشتاء

سوهاج – محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمة، استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، مؤكداً جاهزية مخرات السيول بنطاق المحافظة.

وقال محافظ سوهاج إنه تم إنشاء سد وبحيرة بمخر سيل الحاجر بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة بتكلفة 22 مليون و40 ألف جنيه، مشيراً إلى تطهير جميع مصارف المحافظة، تحسباً لوقوع أية سيول.

وأشار "الأنصارى" إلى جاهزية الأجهزة المعنية من "الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، والري، وشركة المياه، والكهرباء"، والاستعداد للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى طارئ، وسرعة التعامل معها، لافتا إلى أنه تم وضع الخطط البديلة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة فى إدارة الأزمات استعدادا لفصل الشتاء.

وكشف محافظ سوهاج عن عقد غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة بالمحافظة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء .

الجدير بالذكر أنه تم المرور على مخرات السيول بدائرة المحافظة والتأكد من جاهزيتها لإستقبال أى أمطار أو سيول، وتحديد الطرق والتجمعات السكنية الواقعة فى مساراتها، كما قامت مديرية الرى بتحديد كافة مسارات مخرات السيول، وتم التأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها.

كما تم مراجعة موقف كافة السدود المنفذة عليها، وكذلك سلامة الجسور، وتطهير شبكات الصرف والمجارى المائية وإزالة كافة المخلفات بها، ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع تلك الفترة للتخفيف عن شبكتى الترع والمصارف، والتنسيق مع المحافظات المجاورة، لتنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة لمواجهة الأزمة اذا حدثت.