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محافظ الشرقية يكلف وكيل الصحة بمتابعة مصابى حادث تصادم الزقازيق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:24 م
محافظ الشرقية يكلف وكيل الصحة بمتابعة مصابى حادث تصادم الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بالإطمئنان على حالة مصابى حادث تصادم 2 ميكروباص أمام كلية العلوم بمواجهه كوبرى الزهور بالزقازيق، والذى أسفر عن إصابة 7 من المواطنين.

وذكر بيان، أنه قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين على الفور إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق لتلقى العلاج اللازم، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة وفريق طبى معاون له بالانتقال فورا لمستشفى الأحرار والإشراف بنفسه على علاج المصابين و متابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية و العلاجية لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كما كلف المحافظ مدير الإدارة العامة للمرور بسرعه فتح الطريق ونقل السيارات المتصادمة ووضعها جانبا بعد الإنتهاء من الفحص، ومعاينة الحادث، وذلك لإعاده فتح الطريق دون إحداث إعاقه للمرور جراء وقوع الحادث بتلك المنطقة.

يذكر أن مستشفيات مديرية الصحة اليوم الخميس، استقبلت 23 مصابا فى حوادث تصادم على عدة طرق بالمحافظة، منها حادث على طريق فاقوس ابوكبير أسفر عن خمسة مصابين، و نفس العدد فى تصادم على طريق أبوحماد،  6 على طريق الصالحية ، بالإضافة الى خمسة مصابين سالفى الذكر، و تم تقديم لهم العلاج اللازم بمعرفة الأطقم الطيبة فى مستشفيات "أبوكبير، أبوحماد ، الأحرار ، فاقوس".

 

 

 


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