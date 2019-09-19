محافظ الدقهلية: رفع 980 طن قمامة بمراكز المحافظة خلال يومين

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، فى بيان له، اليوم، عن رفع تراكمات القمامة من مختلف مناطق وشوارع مراكز المنصورة وطلخا وشربين بإجمالى 980 طن تم نقلها إلى المقلب العمومى بقلابشو ومصنع التدوير.

وفى إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل فى نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها وخاصة فيما يخص أعمال النظافة.

أعلنت سوسن مجاهد، رئيس مركز المنصورة عن رفع القمامة من منطقة حوض الزعفران وحوض ابن زيد ورفع 6 طن قمامة ،كما تم رفع المخلفات والقمامة من القرى التابعة لرئاسة المركز ونقل 190طن قمامة إلى مصنع التدوير بسندوب .

كما قامت رئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بطريق سندوب أجا، والطريق الدائرى وعدد من الطرق الرئيسية وكوبرى سندوب العلوى أمام مستشفى المنصورة العسكري، حيث تم رفع 35 متر رمال وأتربة، وتم عمل صيانة لأعمدة الإنارة بطريق المنصورة دمياط الشرقي، وردم ماتم حفره لبناء مدفن دون الحصول على ترخيص بقرية ميت مزاح ، ورفع الإشغالات أسفل كوبرى سندوب العلوي.

وفى مركز طلخا أوضح محمد أمين بأنه قد تم رفع 128 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمدينة طلخا والوحدات المحلية التابعة، وإزالة سقف الدور السادس العلوى لبناء مخالف بحوض الزعفران بجوار المعهد اللاسلكى للبناء بدون ترخيص ومصادرة مواد وأدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت رئاسة المركز بإعادة رصف وترميم طريق السماد من كوبرى العواضى حتى مزلقان السكة الحديد من خطة رد الشئ لأصله ، كما تم دعم مركز شباب أورمان طلخا بأدوات ومهام رياضية تشمل طاولة بلياردو بمشتملاتها ، وطاولة بنج بونج ، وعدد 15طاولة ، وعدد 60 كرسى ، وكولدير مياه ، وعدد 8 كرة قدم .

وأضاف محمد أبو العنين، رئيس مركز ومدينة شربين بأنه قد تم رفع تجمعات قمامة بقرية رأس الخليج، ونقل 60 طن إلى المقلب العمومى بقلابشو ، وفى الوحدة المحلية لقرية الحصص تم رفع 80 طن من القمامة بنطاق الوحدة المحلية.

وفى الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم تم رفع تجمعات من القمامة بطريق البرايشة بعزبة اللوزى الجديد، وتمهيد الطريق بمنطقة الملعب بقرية دنجواى ونقل 30 طنا إلى المقلب العمومى ، وفى الوحدة المحلية لقرية كفر الوكالة وبالتنسيق مع مركز الشرطة تم تنفيذ قرارات غلق إدارى لأربع منشآت بدون ترخيص بقرية كفر يوسف منشأة النصر وقرية المربع .