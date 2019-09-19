محافظ الدقهلية: تنظيم قوافل علاجية مجانية بالقرى أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية بعدد من قرى ومراكز المحافظة خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ الدقهلية، فى بيان له اليوم، إلى أن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية 55 أبو ماضي التابعة لمركز بلقاس أيام 4 ، و 5 من شهر أكتوبر القادم، وقرية السبخاوية التابعة لمركز جمصة خلال يومي 7 ، و 8 وفي قرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر خلال يومي 14 ، و 15 ، وفي قرية أبو طه التابعة لمركز دكرنس يومي 18 ، و 19 وفي قرية ميت جراح التابعة لمركز المنصورة خلال يومي 21 ، و 22 ، وقرية 28 بصار التابعة لمركز بلقاس خلال يومي 28 ، و 29 .

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية، وأصدر توجيهاته للدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة لتوسيع قاعدة انتشارها لتشمل نطاق المحافظة بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى، في كل مكان والتيسير على المواطنين لتحسين الحالة الصحية وعلاج الأمراض المزمنة .