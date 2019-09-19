محافظ البحيرة: 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية بالمحافظة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وجود خطة متكاملة لسرعة تنفيذ واستكمال المشروعات الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة، موضحًا أن خطة المشروعات الخدمية الجديدة تستهدف فى الأساس رفع مستوى الخدمات للأهالى خاصة بالمناطق النائية وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن الخطة الجديدة تبلغ تكلفتها 3 مليارات و370 مليون جنيه وتتضمن أعمال رصف الطرق وصيانتها بقيمة 2 مليار و400 مليون، وكذلك مشروعات الكهرباء بقيمة 128 مليون جنيه إلى جانب أعمال إنشاء الكبارى وتغطية الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية بمبلغ 289 مليون جنيه.

كما تتضمن خطة المشروعات الخدمية دعم إدارات الحماية المدنية وشرطة المرور بمبلغ 175 مليون جنيه، بالإضافة إلى اعتماد 261 مليون جنيه لأعمال تطوير وتنمية مدينة رشيد .

ولفت آمنة إلى أن تنفيذ الخطة المشروعات الخدمية تتم وفقا لمعايير محددة وأهمها تدعيم المرافق العامة واستكمال المشروعات القائمة بما يؤدى إلى تلبية احتياجات المواطنين الضرورية والعاجلة .

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ تشكيل موسعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة لمعاينة مواقع المشروعات المقرر تنفيذها للتأكد من جدوى اختيارها ومعرفة مدى مطابقتها للمعايير الفنية، مشيرا إلى أهمية مشاركة الجهات الشعبية وعلى رأسها أعضاء مجلس النواب فى اختيار المشروعات الجديدة تحقيقا للشفافية المطلقة.