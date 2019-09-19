محافظ أسيوط: تقديم كل سبل الدعم للاستفادة من تنفيذ برنامج "2 كفاية"

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، ضرورة نشر وتوعية المواطنين بقرى ونجوع المحافظة بأهمية تنظيم الأسرة ومدى الأضرار الصحية والإجتماعية المترتبة على كثرة الإنجاب سواء على الأسرة أو المجتمع أو الدولة وما يترتب عنه من زيادة سكانية تؤثر على خطط التنمية التى وضعتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى الدور الفعال لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم الخدمات للمواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات والهيئات الحكومية فى تنفيذ مشروعات وحملات يستفيد منها المواطن فى كافة المجالات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة لافتاً إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتفعيل ونشر برامج التوعية والاستفادة من مشروع "2 كفاية" بجميع مراكز المحافظة وتحقيق أقصى استفادة من تلك البرامج منوهاً عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذه بالشكل اللائق الذى يحقق الأهداف المرجوة.

وأضافت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط أنه يتم تنفيذ برنامج "2 كفاية" فى عدد من مراكز المحافظة والذى يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية فى المجتمع خاصة بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والإرتقاء بالخصائص السكانية وبناء قدرات الكوادر فى مجال تنظيم الأسرة ومقدمى الخدمة للأطباء والممرضات والمثقفات فضلاً عن التنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة فى مجال تنظيم الأسرة وكليتى الطب والتمريض بجامعة أسيوط ولجنة الوعظ بالأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية والواعظات الدينيات وخدمات الكنائس وتنفيذ حملات طرق الأبوباب مع الرائدات الريفيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة والرد عليها مشيدة بجمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم برئاسة الشيخ آف سلطان رئيس مجلس الإدارة فى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين فى النطاق الجغرافى التى تعمل به موضحة إنه تم البدء فى تنفيذ التدريب الأول للأطباء والممرضات العاملين بمشروع "2 كفاية" بجحدم التابعة لمركز منفلوط وذلك بحضور الدكتورة عفاف محمود أبوالعلا استشارى التدريب بمشروع "2 كفاية" على مستوى الجمهورية وبحضور هبه جلال منسق المشروع بمحافظة أسيوط والدكتوره حجازى حمدى المشرف العام على المشروع منقبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وفى سياق آخر، أطلق مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات مبادرة "مودة ورحمة" بالتعاون مع الأزهر والمجلس القومى للمرأة بهدف مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسرى فى جنوب أسيوط صرحت بذلك الدكتورة مروة سيد سلام مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط وقالت إن المبادرة انطلقت مساء أمس والذى شهد انعقاد أولى فعالياتها بعقد لقاء جماهيرى فى مركز شباب أولاد إلياس بمركز صدفا جنوب أسيوط.

وأشارت مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط إلى تفاعل أهالى قرية أولاد إلياس مع المحاضرين وهم الدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد ورئيس لجنة الفتوى بأسيوط والدكتورة مروة الكدوانى أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط ومقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، حيث تناولا خطورة ظاهرة الطلاق وأسباب انتشارها باعتبارها ضمن أهم القضايا الاجتماعية التى تمس الشارع المحلى ونوهت مروة سيد فى ذات الصدد إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق لتوسيع نطاق المبادرة لتغطى كافة مراكز المحافظة ولأن تكون جزء من الدروس والخطب بالمساجد.

وتناول الدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإرشاد ورئيس لجنة الفتوى بأسيوط خطورة الظاهرة متناولاً أحدث إحصائية حول تزايد معدلات الطلاق المسجلة الرسمية وبها ارتفاع تعداد المطلقات إلى 5.5 مليون مطلقة بينما بلغ تعداد الأطفال ضحايا الطلاق إلى 7 مليون طفل فضلاً عما يصل إلى لجنة الفتوى يوميًا من عشرات الحالات والخلافات التى تشير إلى وجود أزمة حقيقية، داعيًا إلى تعزيز مقومات الاستقرار الأسرى ومنها الحوار والتفاهم والاحترام والمودة والتسامح وتقويم الأخطاء والتركيز على الايجابيات بدلا من خلق حالة من التوتر داخل الأسرة كما تطرق خلف عمار إلى أسباب انتشار الطلاق وارتفاعها المستمر.

وشددت الدكتورة مروة الكدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط على أهمية الدور المحورى للمرأة داخل الأسرة وأن الأسرة هى البنية الأساسية لترابط المجتمع ومن ثم تحقيق الأمن الاجتماعى مطالبة بضرورة بناء جسور المودة والترابط وتنشئة الأبناء فى أجواء يسودها السلام النفسي.



مبادرة مودة ورحمة لمواجهة ارتفاع الطلاق بأسيوط



مبادرة مودة ورحمة لمواجهة ارتفاع الطلاق بأسيوط



مشروع 2 كفاية بقرية جحدم



مشروع 2 كفاية بقرية جحدم