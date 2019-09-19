محافظ أسيوط بمجلس المحافظين ببورسعيد: إجراءات جادة للإسراع بمنظومة التقنين

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الخميس فى اجتماع مجلس المحافظين بمقر محافظة بورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة.

وأشاد محافظ أسيوط خلال الاجتماع بتطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد مشيرا الى انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الارصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وكذا تفعيل غرف العمليات للتعامل الفورى مع مثل هذه الاحداث والانتهاء من المراجعة المستمرة لمخرات السيول ومصارف الأمطار مؤكدا تكثيف الجهود للاسراع بملف تقنين أراضي الدولة في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات وكذا الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على مستوى المحافظة.