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محافظة كفر الشيخ تحذر أولياء الأمور :مدرسة Legend American School غير مرخصة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:32 م
محافظة كفر الشيخ تحذر أولياء الأمور :مدرسة Legend American School غير مرخصة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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حذرت محافظة كفرالشيخ، أولياء الأمور من التقديم بمدرسة تحمل اسم "ليجند" Legend American School لأنها غير كرخصة من وزارة التربية والتعليم، بناءً على تقرير مديرية التربية والتعليم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ.

وأضافت المحافظة فى بيان لها ،أن ترخيص المدارس الدولية يكون من وزارة التربية والتعليم، وثبت أنه لم يتقدم الممثل القانونى بأوراق أو مستندات بفتح مدرسة خاصة للتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ،تحمل هذا الإسم ولم يتقدم بطلب تشغيل أى نوعية من المناهج، ولم ترسل وزارة التربية والتعليم ما يفيد بتشغيل مدارس خاصة دولية بكفرالشيخ تحمل هذا الاسم ، ولم تخطر هيئة الابنية التعليمة بفتح مدرسة خاصة دولية تحمل هذا الاسم، كما لا يجوز فتح مدارس خاصة داخل أبراج سكنية طبقاً للقانون.

 

 

 


المدارس الدوليه

وزاره التربيه والتعليم

كفر الشيخ

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تعليم كفر الشيخ

Legend American School

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