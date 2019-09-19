محافظة كفر الشيخ تحذر أولياء الأمور :مدرسة Legend American School غير مرخصة

وأضافت المحافظة فى بيان لها ،أن ترخيص المدارس الدولية يكون من وزارة التربية والتعليم، وثبت أنه لم يتقدم الممثل القانونى بأوراق أو مستندات بفتح مدرسة خاصة للتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ،تحمل هذا الإسم ولم يتقدم بطلب تشغيل أى نوعية من المناهج، ولم ترسل وزارة التربية والتعليم ما يفيد بتشغيل مدارس خاصة دولية بكفرالشيخ تحمل هذا الاسم ، ولم تخطر هيئة الابنية التعليمة بفتح مدرسة خاصة دولية تحمل هذا الاسم، كما لا يجوز فتح مدارس خاصة داخل أبراج سكنية طبقاً للقانون.