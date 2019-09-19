مجلس مدينة العريش يعلن تأجير موقف السيارات.. تعرف على الشروط

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن، اليوم، مجلس مدينة العريش، فى بيان له، فتح الباب أمام حق تأجير واستغلال موقف السيارات لخطوط أجرة الأقاليم ومدن المحافظات فى مزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات المتخصصة لتأجير واستغلال موقف السيارات، كما تقرر أن تحدد جلسة فتح المظاريف الفنية اليوم الخميس الساعة الثانية عشر ظهرا بقسم العقود بالمجلس.

وجاءت الشروط وفقا لما أقرته الإدارة المالية بمجلس مدينة العريش على النحو الآتى :

تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ وقدره 330 جنيها شاملة المصاريف الإدارية .

يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين، أحدهما فنى ويرفق به البطاقة الفنية والسجل التجارى، وبطاقة القيمة المضافة، وسابقة خبرة مماثلة فى نفس النشاط.

دفع تأمين ابتدائى 30 ألف جنيه، تستكمل إلى 10% من قيمة العقد، عند الرسو والمظروف الآخر للعرض المالى، يرفق به قيمة الإيجار الشهرى، لتأجير موقف السيارات، والقانون 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان.

ويعمل على خط أجرة الأقاليم بموقف السيارات الرئيسى داخل مدينة العريش خطوط من العريش لمحافظات القاهرة والإسماعيلية والقنطرة شرق، إضافة لخطوط بين مدينة العريش ومدن بئر العبد والحسنة ونخل والشيخ زويد داخل محافظة شمال سيناء .

يذكر أن مجلس مدينة العريش سبق وطرح حديقة المساعيد على ساحل البحر للتأجير لإتاحة الفرصة للأهالى للمشاركة بمشروعاتهم فى إنعاش حركة الحياة اليومية داخل المدينة التى تشهد أعمال رفع للمخلفات من الشوارع وإعادة ترميم للشوارع وتجميل الأرصفة وتجميل ورفع كفاءة المدخل الغربى، إضافة لإصلاح شبكات الإنارة فى الشوارع وإعادة تجهيز الحدائق .