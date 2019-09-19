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ويقرر تفعيل وحدة الإنجاز..

مجلس الدولة يستجيب لتظلمات أصحاب الظروف الصحية والموضوعية للحركة القضائية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:15 ص
مجلس الدولة يستجيب لتظلمات أصحاب الظروف الصحية والموضوعية للحركة القضائية المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب : أحمد عبد الهادى

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انتهى المجلس الخاص لمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة من بحث التظلمات التى قدمت من القضاة عن الحركة القضائية التى صدرت أغسطس الماضى، وقرر الاستجابة للتظلمات المقدمة من القضاة أصحاب الظروف الصحية فى إطار القواعد المعمول بها .
 
كما قرر المجلس أيضاً الاستجابة لبعض التظلمات عن الحالات الموضوعية طبقا للقواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية مع مراعاة صالح العمل.
 
وعلى صعيد آخر، أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس قراراً بإعادة تفعيل وحدة متابعة الإنجار بأقسام المجلس المختلفة على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات الأداء، وتحقيق العدالة الناجزة عن طريق إنجاز المحاكم للقضايا بعدالة وسرعة، وهي حق للمواطنين جميعا ، وكذلك الحفاظ على حقوق الدولة.
 

وحدة إنجاز القضايا

مجلس الدولة

الحوادث

رئيس مجلس الدولة

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