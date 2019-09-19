ماليزيا وإندونيسيا تغلقان آلاف المدارس بسبب الضباب الناجم عن حرائق الغابات

وكالات الأنباء

أغلقت آلاف المدارس فى مختلف أرجاء ماليزيا وإندونيسيا الخميس، ما أثر على ما لا يقل عن 1.7 مليون تلميذ، حيث أدى الضباب السام الناجم عن حرائق الغابات إلى تراجع جودة الهواء.

وحسب وكالات أنباء، أمرت السلطات حوالى 2.500 مدرسة بإغلاق أبوابها فى ماليزيا، بما فى ذلك ما يقرب من 300 مدرسة فى العاصمة كوالالمبور التى يغطيها الضباب الدخانى، بسبب المخاوف الصحية المتزايدة الناجمة عن الضباب السام الذى سببته الحرائق الخارجة عن السيطرة فى جزيرتى سومطرة وبورنيو الإندونيسيتين.

وقالت إندونيسيا إن المئات من المدارس في مقاطعة رياو التي تضررت بشدة في سومطرة سيتم إغلاقها الخميس، مع إغلاق 800 مدرسة في مقاطعة واحدة فقط، في حين تم إغلاق حوالى 1300 مدرسة في إقليم كاليمانتان في وسط بورنيو.