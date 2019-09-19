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ماكرون مشيدا بحركة السترات الصفراء: ذكرتنى كيف يجب أن أكون

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:18 م
ماكرون مشيدا بحركة السترات الصفراء: ذكرتنى كيف يجب أن أكون الرئيس الفرنسى
كتب أحمد علوى

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس فى مقابلة مع صحيفة "تايم" الأمريكية، أن أزمة السترات الصفراء وتظاهراتهم المستمرة ، ليست مشكلة بالنسبة له، بل إنها كانت مفيدة له إذ ساعدته فى تغيير بعض التدابير وكذلك أسلوب اتخاذه للقرارات التى تخص الفرنسيين.

وقال ماكرون "بطريقة ما كان تحرك السترات الصفر مفيدا لى لان ذلك ذكرنى بكيف يجب أن أكونه، لقد أعطيت الانطباع على الأرجح أننى كنت أريد الإصلاح على حساب الشعب، وأحيانا بدا نفاد صبرى كأنه موجه ضد الفرنسيين، والأمر ليس كذلك".

وأضاف ماكرون "سنخرج من هذا الوضع الصعب يوم نرى النتائج" ، وتابع "نحن فى بلادنا نريد قتل الحكام" فى إلى إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار فى 1793، مضيفاً، "إن التحدى الذى اخوضه هو الإصغاء إلى الناس اكثر مما فعلت فى بداية ولايتى".

يذكر أن مئات آلاف الفرنسيين خرجوا إلى الشارع منذ منتصف نوفمبر من عام 2018 فى إطار حركة "السترات الصفر" التى تحتج منذ أشهر على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

 


فرنسا

ماكرون

السترات الصفراء

اخبار العالم

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