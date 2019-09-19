سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مأساة.. سيدة حامل فى الشهر السابع مهددة بالسجن بسبب الديون

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:24 م
مأساة.. سيدة حامل فى الشهر السابع مهددة بالسجن بسبب الديون السيده و ابنها
سوهاج – محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمام مساكن قرية السماكين المشيدة حديثا بمدينة المنشاه في سوهاج جلست سامية جمال البالغة من العمر 36 عاما، تحتضن ابنها الصغير البالغ من العمر 5 سنوات، وعلى وجهها الهموم التي تكالبت عليها، فهي بانتظار أن يصدر عليها حكم نهائي بالسجن لمدة 4 سنوات في السابع من شهر أكتوبر القادم لشرائها أجهزة كهربائية من تاجرين وبيعها بأسعار أقل بكثير من ثمنها لتتمكن من علاج ابنها المصاب بثقب في القلب.

وقالت سامية جمال في حديثها لليوم السابع بصوت تملؤه الحسرة والألم، ان ابنها محمد، البالغ من العمر 5 سنوات احتاج الي جراحة عاجلة لوجود ثقب في القلب، وعلى ذلك حاولت أن تجد الحل في المستشفيات الحكومية،دون جدوى، فلم تجد أمامها حلا سوى إجراء العملية لطفلها في مستشفي خاص.

وأضافت أنها توجهت لتجار الأجهزة الكهربائية واشترت أجهزة بنظام الأقساط، موضحة ان ثمن الأجهزة بلغ 140 ألف جنيه، وحررت إيصالات أمانة للتاجرين،وباعت الأجهزة بمبلغ 50 ألف جنيه.

وعندما عجزت عن تسديد الديون للتاجرين تم رفع قضيتين عليها بثمن الأجهزة التي حصلت عليها وصدر عليها حكمين بالسجن 4 سنوات في القضيتين.

وأكدت سامية، أنها وكلت محاميا  وتم معارضة في الحكمين، وتقرر أن تكون الجلسة النهائية في 7 أكتوبر القادم موضحة أنها توجهت إلى موسسات المجتمع المدنى  لمساعدتها، وأكد لها المسئولون هناك أن المبلغ الذي يمكن أن يمنحوه للدائنين هو 50 ألف جنيه فقط، وعليها أن تبحث في طريق اخر لإكمال المبلغ.

وناشدت المسئولين في مؤسسات المجتمع المدنى  والحكومة بإنقاذها من السجن، وخاصة أن لديها 5 أطفال وحامل فى الشهر السابع، وزوجها لا يقوى على العمل.

 

 


سوهاج

محافظة سوهاج

سيدة معرضه للجسن

غارمات

عمليات القلب المفتوح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة