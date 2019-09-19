مأساة.. سيدة حامل فى الشهر السابع مهددة بالسجن بسبب الديون

وقالت سامية جمال في حديثها لليوم السابع بصوت تملؤه الحسرة والألم، ان ابنها محمد، البالغ من العمر 5 سنوات احتاج الي جراحة عاجلة لوجود ثقب في القلب، وعلى ذلك حاولت أن تجد الحل في المستشفيات الحكومية،دون جدوى، فلم تجد أمامها حلا سوى إجراء العملية لطفلها في مستشفي خاص.

وأضافت أنها توجهت لتجار الأجهزة الكهربائية واشترت أجهزة بنظام الأقساط، موضحة ان ثمن الأجهزة بلغ 140 ألف جنيه، وحررت إيصالات أمانة للتاجرين،وباعت الأجهزة بمبلغ 50 ألف جنيه.

وعندما عجزت عن تسديد الديون للتاجرين تم رفع قضيتين عليها بثمن الأجهزة التي حصلت عليها وصدر عليها حكمين بالسجن 4 سنوات في القضيتين.

وأكدت سامية، أنها وكلت محاميا وتم معارضة في الحكمين، وتقرر أن تكون الجلسة النهائية في 7 أكتوبر القادم موضحة أنها توجهت إلى موسسات المجتمع المدنى لمساعدتها، وأكد لها المسئولون هناك أن المبلغ الذي يمكن أن يمنحوه للدائنين هو 50 ألف جنيه فقط، وعليها أن تبحث في طريق اخر لإكمال المبلغ.

وناشدت المسئولين في مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة بإنقاذها من السجن، وخاصة أن لديها 5 أطفال وحامل فى الشهر السابع، وزوجها لا يقوى على العمل.