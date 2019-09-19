لو بتخططى للحمل.. أطعمة تؤثر سلبًا على خصوبة المرأة.. تجنبيها

كتبت فاطمة خليل

الطعام يتحكم فى صحتنا بشكل كبير، لذا يجب اختيار نوعية أطعمة جيدة لتحسين صحتك، فهناك بعض الأطعمة التي تعد أسوأ لصحتك أكثر من غيرها ويجب تجنبها كلما أمكن ذلك، وبالنسبة للنساء اللاتي يحاولن الحمل، أو يبحثن عن توازن هرموناتهن، أو يرغبن في تجنب الأمراض المزمنة نقدم لكِ مجموعة من الأطعمة يجب الابتعاد عنها تمامًا، وفقًا لموقع "ُeat".

إذا كنتِ تخططين للإنجاب

سواء كنتِ تخططين لإنجاب طفل في خلال خمسة أشهر أو خمس سنوات، تأكدى من تجنب عن هذه الأطعمة.



اللحوم

اللحم الأحمر

إذا كانت شريحة اللحم المشوية جزءًا من نظامك الغذائي المعتاد، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على قدرتك على الحمل، وجد باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن النساء اللائي تناولن معظم البروتين الحيواني لديهن فرصة أكبر بنسبة 39 % في أن يصبن بالعقم.

ووجد نفس الباحثين أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من البروتين النباتي كانوا أقل عرضة لمواجهة المشاكل عند محاولة اللحم، لذا يمكن استبدال اللحوم بالبروتين النباتى الموجود فى الخضراوات والحبوب والبقوليات.



سمك ابو سيف

سمك أبو سيف

أدرجت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) سمك أبو سيف كسمكة يجب تجنب تناولها، خاصة إذا كنتِ حاملًا أو تحاولين الحمل أو الرضاعة الطبيعية، وتكمن المشكلة في مستويات الزئبق السام فى هذا السمك، التي يمكن أن تصل إلى 0.99 جزءًا في المليون - وهي ثاني أعلى الأسماك التي تسبب التسمم بالزئبق.

تناول الزئبق أثناء الحمل يمكن أن يضعف نمو الدماغ والجهاز العصبي للطفل، استمتع بأنواع أخرى من الأسماك الصحية 2-3 مرات في الأسبوع.



الزبادى

الزبادي خالي الدسم

يمكن أن يؤدى الزبادي الخالي من الدسم، خاصة المضاف له نكهات، إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين، ويمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتك على الحمل، ووجدت دراسة نشرت في مجلة Human Reproduction أن النساء اللائي تناولن كميات كبيرة من منتجات الألبان قليلة الدسم كن أكثر عرضة بنسبة 85 % لخطر العقم التبويضي مقارنة بالنساء اللائي تناولن القليل من الألبان قليلة الدسم، لذا من الأفضل تناول الزبادي كامل الدسم وإضافة مكوناتك الخاصة، مثل الفواكه الطازجة أو المكسرات.