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لو الحمل اتأخر.. اعرفى أهم الفحوصات لكشف السبب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:26 ص
لو الحمل اتأخر.. اعرفى أهم الفحوصات لكشف السبب تأخر الحمل
فاطمة ياسر

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عند تأخر الإنجاب أو بعد مرور عام على الزواج يبدأ كل من الزوجين فى القلق والفحص عن أسباب هذا التأخر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الفحوصات المطلوبة التى يجب القيام بها للزوجة للتعرف على أسباب التأخر، وذلك وفقا لموقع "webmed".

هناك بعض الفحوصات التى يجب القيام بها عبر الدم، والهدف منها قياس نسبة البروجستيرون الذى يوضح الإباضة، ولذا يجب عليكى القيام بتحليل "fsh وlh" ثانى أو ثالث يوم للدورة للشهرية، فعند استخراج النتيجة والتأكد أنها طبيعية فأنت بهذه الطريقة تكونين طبيعية وهذا التأخير ليس له علاقة بالهرمونات.

تأخر الانجاب

هناك فحص آخر يدعى اختبار الكلاميديا، وهو يتم عن طريق أخذ مسحة من عنق الرحم للتعرف إذا كان هناك خلايا للكلاميديا أم لا، فهى أحد الأمراض التى يتم نقلها جنسيا، وعلاجها يعتمد على بعض المضادات الحيوية.

تحليل البول من أهم الاختبارات التى يجب الخضوع لها، لأنها تقيس نسبة الأملاح فى الجسم، وتستطيع المرأة التعرف إذا كانت تعانى من التهاب فى الجهاز التناسلى من خلالها، فكل هذه الاحتمالات تؤخر الحمل.

السونار يعد من أهم النصائح التى يجب على المرأة التى تعانى من تأخر الإنجاب إجرائه، لأنه يكشف عن المبيضين وقنوات فالوب، ويستطيع أيضا أن يتعرف على بطانة الرحم المهاجرة والأورام الليفية، ولذا لا تتردى فى إجرائه.


تأخر الإنجاب

فحوصات هامة للزوجة

التعرف علي أسباب تأخر الانجاب

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