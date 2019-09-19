قنصل عام الصين بالإسكندرية: مصر أكبر شريك تجارى فى المنطقة

الإسكندرية- أسماء على بدر

أكدت قنصل عام الصين فى الإسكندرية جياو ليينغ، أن الصين أكبر شريك تجارى لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى النصف الأول من العام الجارى 2019 نحو 6.5 مليار دولار بزيادة 4.6%؜ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ الاستثمار الصينى فى مصر 70 مليارات دولار فى تلك الفترة منا وفر 30 ألف فرصة عمل.

وأضافت فى بيان أن التبادل التجارى بين البلدين فى العام الماضى 2018 حقق 13.87 مليار دولار بزيادة 27.7%؜ على أساس سنوي، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى جمهورية الصين 1.83 مليار دولار بزيادة 36.8٪؜ على أساس سنوي، كما أن شركة صينية تتولى إنشاءات فى العاصمة الإدارية الجديدة تتمثل فى تشييد 20 برجا سكنيا من بينها أطول برج فى أفريقيا.

كما أكدت أن عدد السياح الصينين الذين قاموا بزيارة مصر فى عام 2017بلغ 300 ألف سائح، وفِى العام الماضى 2018 ارتفع العدد إلى 500 ألف سائح، مؤكدة على تطلعها لزيادة هذا العدد خلال السنوات القادمة فى ظل الاستقرار والنمو الاقتصادى الذى تحققه مصر فى الفترة الحالية.

وأوضحت "ليينغ" أن هذه العلاقات المتميزة بين البلدين تمثلت فى الزيارات المتبادلة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشى جين بينج، والتى وصل عدد الاجتماعات بينهما إلى 9 اجتماعات، وبدأت الزيارات فى عام 2014 بزيارة للرئيس "السيسي" لإعلان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفِى عام 2016 قام "بينج" بزيارة مصر لتوقيع مذكرة التفاهم للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.