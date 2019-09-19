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قناة إسرائيلية: جرينبلات يزور إسرائيل لبحث توقيت نشر خطة السلام الأمريكية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:28 ص
قناة إسرائيلية: جرينبلات يزور إسرائيل لبحث توقيت نشر خطة السلام الأمريكية جيسون جرينبلات
كتب: أحمد جمعة

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس إن المبعوث الأمريكى الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات سيزور إسرائيل للقاء كلٍ من "بنيامين نتنياهو" و "بينى جانتس".

وقال باراك رافيد مراسل القناة الـ(13) الإسرائيلية في تغريدة له عبر تويتر نقلاً عن مسئولين إسرائيليين إنّ جرينبلات سيزور إسرائيل الخميس، وذلك بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف، من المتوقع أن يجتمع جرينبلات بشكل منفصل مع نتنياهو وزعيم حزب "أبيض أزرق" بينى جانتس.

وأشار إلى أنّ الهدف من الزيارة هو بحث توقيت نشر خطة السلام الأمريكية على الرغم من نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، دعا "نتنياهو" خصمه "جانتس" إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة فى إسرائيل.

إلى ذلك دعا رئيس الوزراء الاسرائيلى زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، زعيم حزب أزرق أبيض بينى جانتس لعقد لقاء بهدف البحث فى امكانية تشكيل حكومة وحدة واسعة، فى وقت ولم يرد تعقيب بعد من المتحدثة باسم جانتس.

دعوة نتنياهو هذه جاءت بعد إعلانه، أمس الأربعاء، عن تشكيل كتلة أحزاب اليمين كجسم واحد، يكون المركب الأساسى فى الحكومة الإسرائيلية المقبلة وأن تنضم إليه كتل أخرى.

من جانب آخر وقع قادة الأحزاب اليمينية الاسرائيلية على وثيقة واتفاق بعدم الانضمام لأى حكومة جديدة لا يرأسها بنيامين نتنياهو.

واعترف نتنياهو بأنه فشل فى تحقيق فوز فى الانتخابات، وقال إنه "خلال الانتخابات دعوت إلى تشكيل حكومة يمين. لكن لأسفى، تظهر نتائج الانتخابات أن هذا ليس ممكنا. والشعب لم يحسم بين المعسكرين. لذلك لا مفر سوى بتشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة قدر الإمكان، مؤلفة من جميع الجهات".

 


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