قطاع المعاهد الأزهرية يعلن ضوابط وشروط دخول امتحانات أبناء المصريين بالخارج

كتب لؤى على

أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الضوابط والشروط المقررة لدخول امتحانات أبناء المصريين فى الخارج.

تتضمن التعليمات مواعيد امتحانات الصفوف الدراسية بكل المراحل، ونظام الامتحانات والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات والرسوم المقررة.

وتوفر بوابة الأزهر خدمات كثيرة للمصريين فى الخارح منها توفير المناهج الدراسية ونماذج التقدم للاختبارات علاوة على نتيجة المراحل المختلفة.

وتعقد امتحانات الدور الأول يوم السبت 11 أبريل 2020 ، والدور الثانى 77 يوليو 2020.