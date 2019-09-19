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فيينا.. بحث إنشاء نظام إنذار مبكر فى حال زيادة أعداد المهاجرين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:00 ص
فيينا.. بحث إنشاء نظام إنذار مبكر فى حال زيادة أعداد المهاجرين المهاجرين ارشيفية
أ ش أ

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 بحثت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الأربعاء، الحد من الهجرة حماية الحدود عبر اجتماع أمني رفيع المستوى مع دول أوروبية ومنظمات دولية، انتهت إلى إنشاء نظام إنذار مبكر والعمل المشترك الفعال في حالة زيادة عدد المهاجرين.
 
ذكرت مصادر في وزارة الداخلية النمساوية، أن النمسا ترأس منتدى الشراكة الأمنية لأوروبا الوسطى في مدينة سالزبورغ؛ حيث يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الأمني بين دول أوروبا، مشيرة إلى أن الاجتماع شدد على التنسيق الأمني للحد من تدفق اللاجئين على طول طريقي شرق البحر المتوسط ​​وغرب البلقان.
 
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع حضره ممثلون عن الدول الأعضاء في منتدى سالزبورج ودول غرب البلقان، بالإضافة إلى مشاركين من الدنمارك وألمانيا وفنلندا واليونان وسويسرا إلى جانب قيادات في المفوضية الأوروبية والمنظمة الدولية للهجرة.

وزارة الداخلية النمساوية

الهجرة

المفوضية الأوروبية

اللاجئين

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