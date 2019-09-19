سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. "عيد" رسام السعادة بالفيوم.. طالب يجوب القرى لرسم الواجهات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:00 ص
فيديو وصور.. "عيد" رسام السعادة بالفيوم.. طالب يجوب القرى لرسم الواجهات
الفيوم – رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رسام السعادة بفرشته، يجوب قرى محافظة الفيوم استجابة لمن يطلبه من أصحاب المنازل والمدارس والحضانات والمشروعات التجارية ممن يقدون الرسم، ويعلمون أن الصورة بألف كلمة وأن رسومات بسيطة ومختلفة يمكنها أن تعبر عن فكرتهم وتلخصها، وتكون سببا فى نشر البهجة فى المكان ورغم المجهود الذى يبذله والمسافات التى يقطعها، لم يعطله ذلك عن دراسته، واستطاع الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف، ويؤكد أن الرسم هو المصدر الأساسى لسعادته.

 

يقول عيد شعبان أحمد المقيم بقرية هوارة المقطع بمحافظة الفيوم، إنه منذ صغره يعشق الرسم وكان خطه مميزا والجميع يحفزونه على الاهتمام بخطه وموهبته ومن عشقه للرسم فكر كيف يحول رسوماته من الورق إلى جدران المنازل وأسوار المنشآت المختلفة فبدأ فى النقش على المنازل والعمل مع النقاشين، وبدأ الجميع يعجب برسوماته ويطلبونه من كل قرى المحافظة.

 

ولفت أحمد إلى أن موهبته لم تعطله أبدا عن دراسته، حيث التحق بكلية التجارة بجامعة بنى سويف وهو حاليا بالفرقة الرابعة واشترك فى مسابقة للرسم على مستوى شباب الجامعات وحصل على المركز الأول على الجمهورية.

 

وأكد أنه يرسم جميع أنواع الرسومات واختيار الرسومات يتوقف على اختيار صاحب المكان وما يطلبه أحققه له كما طلبه بالضبط ولا توجد أى رسمه صعبة بالنسبة لى فكل الرسومات لا تستغرق دقائق لى.

 

ولفت عيد إلى أنه لا يوجد أى اهتمام بأصحاب المواهب من الشباب ولا يوجد أى تعاون بينهم لافتا إلى أنه يحلم بمدرسة للرسم والفنون بمحافظة الفيوم تضم أصحاب المواطن وتحفزهم وتقدم الدعم اللازم لهم وأشار إلى أن أكبر خطأ يرتكبه أولياء الأمور فى حق أبنائهم هو التقلقل من شأن موهبتهم والاهتمام بالتعليم على حساب الموهبة وعدم الاهتمام بالأبناء ومواهبهم مما يتسبب فى وأدها.

احدى الرسومات
احدى الرسومات

الحروف الأبجدية
الحروف الأبجدية

الخط العربى يزين الحوائط
الخط العربى يزين الحوائط

الرسومات وسيلة لتعليم الأطفال
الرسومات وسيلة لتعليم الأطفال

الشاب يبدع فى رسم بكار على الحائط
الشاب يبدع فى رسم بكار على الحائط

بكار على احد جدران
بكار على احد جدران

تعليم الأطفال عبر الكتابات
تعليم الأطفال عبر الكتابات

رسومات الكارتون
رسومات الكارتون

نصائح لتعليم الأطفال
نصائح لتعليم الأطفال

 


الفيوم

محافظة الفيوم

أصحاب المواهب

الشباب المبدع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى تنظم ندوة للتوعية المائية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالفيوم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:51 م

الفيوم تنظم مهرجان للخيول والشعر الجمعة القادمة لدعم السياحة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:41 م

تعيين 5 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم فى 4 كليات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:34 م

انقطاع المياه بـ10 قرى بالفيوم بسبب كسر ماسورة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:47 م

حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى الفيوم وبحيرة البرلس بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

المصريون "إيد واحدة" ضد مؤامرات الإخوان.. تهانى الجبالى: الشعب المصرى سيواجهة مخططات الإرهابية بالوعى وحماية البلاد.. وأعضاء برلمان وأحزاب سياسية: محاولات زعزعة الاستقرار لن تنجح.. وقادرون على تخطى التحديات

المصريون "إيد واحدة" ضد مؤامرات الإخوان.. تهانى الجبالى: الشعب المصرى سيواجهة مخططات الإرهابية بالوعى وحماية البلاد.. وأعضاء برلمان وأحزاب سياسية: محاولات زعزعة الاستقرار لن تنجح.. وقادرون على تخطى التحديات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

تعرف على موعد عرض الموسم الخامس لـThe Flash بعد تغيير موعده

تعرف على موعد عرض الموسم الخامس لـThe Flash بعد تغيير موعده

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة