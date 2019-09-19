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فيديو لوزارة التربية والتعليم يوضح كيفية تحميل كتاب الباقة للصفوف الأولى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:36 م
فيديو لوزارة التربية والتعليم يوضح كيفية تحميل كتاب الباقة للصفوف الأولى التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، طريقة تحميل كتاب الباقة لصفوف رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى من على موقع بنك المعرفة المصرى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  ،رابطين للدخول على بنك المعرفة وإتباع خطوات تحميل الكتب من على منصة بنك المعرفة، ولمعرفة آلية وطريق التحميل الدخول على الرابطين التاليين.

وبدأت الدراسة فى الصفوف الدراسية الأولى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى الأربعاء 11 سبتمبر الجارى، حيث يستفيد قرابة 6 مليون طفل من النظام الجديد للتعليم فى الصفوف الدراسية الأولى.

ولتحميل كتب الباقة اضغط هنا ..

 

 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن كتاب كونكت بلس لطلاب النظام الجديد فى الصفوف الأولى بمدارس اللغات عربى ولغات بمثابة كتاب المستوى الرفيع ومادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع وعلى المدارس التى تقرر تدريس مستوى رفيع أن تلتزم بالكتاب المعتمد من الوزارة والمتوفق مع النظام الجديد للتعليم.

 كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على اعتبار كتاب كونكت المقرر الرئيسى لجميع المدارس فئات المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسمية ورسمى لغات وعربى خاصة ولغات خاصة، لافتة إلى ذلك يأتى بعد اعتماد منهج كونكت لتلاميذ رياض الأطفال واعتماده فى النظام الجديد للتعليم والذى تم تطبيقه منذ العام الدراسى الماضى وتم تعميم المنهج كبديل للغة الإنجليزية وإلغاء أى مناهج أخرى للغة منها كتاب المستوى الرفيع.

 


التربية والتعليم

كتاب الباقة

بنك المعرفة

طريقة تحميل كتب الباقة من على بنك المعرفة المصرى

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