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فيديو.. علامات إرشادية حديثة لتجنب سقوط السيارات من أعلى "صفط اللبن"

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:12 ص
فيديو.. علامات إرشادية حديثة لتجنب سقوط السيارات من أعلى "صفط اللبن" محور صفط اللبن
كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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رصدت عدسة اليوم السابع، وضع علامات إرشادية حديثة من قبل إدارة المرور أعلى كوبرى صفط اللبن، بعد الحادث الأخير. 



وانتقل "اليوم السابع"، لعمل جولة أعلى محور صفط اللبن للتعرف على الإشارات الجديدة، فوضعت إدارة المرور علامات تضىء ليلاً مع مساعدتها فى تهدئة سرقة قائدى السيارات، لإجبارهم على الالتزام بالسرعات المحدد المشى بها من قبل الإدارة وهى سرعة 60 كم .

يأتى ذلك بعد الحادث شهدته منطقة صفط اللبن، حيث سقط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن نتيجة اصطدام سائق سيارة بالسور الحديدى بالكوبرى، ما أدى لسقوط السيارة، وتسبب الحادث فى سقوط عدد من الوفيات والمصابين، إذ ارتفع عدد المتوفين من 5 إلى 8 وفيات، قبل أن يستقر على 10.


محور صفط

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