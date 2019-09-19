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فيديو..دار الإفتاء لـ"الطلاب": تزودوا بالعلم والإيمان سلاحًا تحمون به الوطن

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:55 م
فيديو..دار الإفتاء لـ"الطلاب": تزودوا بالعلم والإيمان سلاحًا تحمون به الوطن رسالة دار الافتاء إلى طلاب العلم
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو موشن ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان :" رسالة إلى طلاب العلم"، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد المقرر له السبت المقبل.

وقالت دار الإفتاء خلال الفيديوموشن:"أوشك عام دراسى جديد على البدء وأنتم أيها الطلاب عدة أمتكم وقوة أوطانكم فتزودوا بالعلم والإيمان سلاحا تحمون به الوطن وتدفعون به أعدائه، وإن أعدى أعدائه الجهل والتطرف".

وتابعت دار الإفتاء:"أيها الشباب لا تظنوا المجد يطرق باب أحدكم بغير سعى منه ولا اجتهاد بل هو جائزة لا يستحقها إلا من جد واجتهد واعلموا أن رفعة الوطن أصل من أصول الإيمان فاسعوا إلى رفعته تفلحوا فى الدنيا والآخرة".

واختتمت دار الإفتاء المصرية، مقطع الفيديو موشن باقتباس آية قرآنية، حيث قالت:"قال تعالى:" فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"، فكونوا على قدر المسئولية تحفظوا الدين والوطن.

وكان العام الدراسى الجديد انطلق الأربعاء 11 سبتمبر الجارى فى الصفوف الأولى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى على أن تبدأ الدراسة فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجارى.


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