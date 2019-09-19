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فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:04 ص
فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية الفنان حلمى عبد الباقى
الشرقية - إيمان مهنى

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شهدت محافظة الشرقية، احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين من أبناء المحافظة بمراحل التعليم المختلفة قدمها نخبة من المطربين، بينهم نادية مصطفى، حلمى عبدالباقى، خالد بيومى نقيب موسيقيى المحافظة، ذلك بنادى الشرقية الرياضى، بحضور قيادات الاجتماعية والتنفيذية.



قدم فيها حلمى عبدالباقى أغنية وطنية، لأول مرة بعنوان جيش وشعب مصر، تقول: "كل شعب مصر جيش مصر والسما بتحرص جيش وشعب مصر، تحيا مصر"، وخالد بيومى غنى "بالأحضان يا بلادنا يا حلوة" وغيرها من الأغانى الوطنية.

وشملت الاحتفالية تكريم 165 طالبًا بالمراحل المختلفة، ممن حصلوا على أعلى درجات على مستوى المحافظة، بداية من المرحلة الإعدادية وصولا للدكتوراه، والمتفوقين من طلاب شهادة الثانوية العامة "علمى علوم"، كما تقدم طالبتين من شهادة الثانوية العامة "أدبى"، تم تقديم الدروع وشهادات التقدير للمتفوقين، ذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتميز.

وأكد الحضور، أن الدولة وقيادتها السياسية تولى التعليم الأولوية وتقدم له الدعم المادى والتطوير للمنظومة التعليمية، التى بدأت من مرحلة رياض الأطفال لخلق جيل مبدع.

الفنان حلمى عبد الباقى
الفنان حلمى عبد الباقى

 

الفنانة نادية مصطفى
الفنانة نادية مصطفى

 

تكريم حلمى عبد الباقى
تكريم حلمى عبد الباقى

 


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