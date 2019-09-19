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فيتو روسى صينى ضد قرار مجلس الأمن بهدنة فى إدلب السورية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:08 م
فيتو روسى صينى ضد قرار مجلس الأمن بهدنة فى إدلب السورية مجلس الأمن
رويترز

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استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بهدنة فى شمال غرب سوريا لأنه لا يستثنى الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء.

وطالبت الأمم المتحدة بهدنة فورية فى إدلب السورية ، معتبرة أن الأوضاع الإنسانية فى إدلب "مقلقة" حيث يعيش "600 ألف شخص من إدلب داخل المخيمات أو بدون مأوى.


واعتبرت الأمم المتحدة - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى لمجلس الأمن الدولى حول سوريا - أن مواصلة القتال شمال غرب سوريا سيشرد مزيدا من المدنيين، حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس . 


وفى هذا الصدد، حذرت الأمم المتحدة من أن مخلفات الحرب تشكل خطرا داهما على المدنيين فى سوريا.


مجلس الأمن

روسيا

الصين

سوريا

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