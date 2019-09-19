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فى أيام الدورة الشهرية.. اتبعى هذا النظام الغذائى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:00 ص
فى أيام الدورة الشهرية.. اتبعى هذا النظام الغذائى آلام الدورة الشهرية
فاطمة ياسر

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خلال أيام الدورة الشهرية تعاني نسبة كبير من النساء بتقلب المزاج، وأيضا الشعور بألم في البطن والظهر وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى، ولكن كل ذلك يمكن أن يتلاشى بنظام غذائي مثالي لك أثناء هذه الفترة الحرجة، وذلك وفقا لموقع "health".

خلال أيام الدورة الشهرية وخاصة الأولى يفقد الجسم العديد من العناصر الغذائية داخله، وأيضا نسبة عالية من الأملاح وبعض الفيتامينات، وهذا يتسبب في جعل فترة الدورة الشهرية من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، ولذا يجب عليها تناول بعض الأطعمة الصحية الغذائية الهامة التي تعمل على تعويض الجسم ما يفقده من عناصر هامة.

-عليك ممارسة الرياضة يوميا خلال الدورة الشهرية لمدة لا تقل عن 10 دقائق، فهذا الأمر يساعد علي التقليل من الشعور بألم في البطن ويقلل من حدة الشعور بالإرهاق والتعب.

-الماء من أهم الفوائد التي يجب عليك تناولك لها بنسبة عالية خلال الدورة الشهرية، لأنها تزيد من الشعور بالترطيب الجسم وتنقيته من السموم المتراكمة داخله، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا.

-هناك بعض العصائر الطبيعية التي يوصي بتناولها بكثرة خلال فترة الدورة الشهرية لأنها تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي فقدها خلال تلك الفترة الحرجة، ومنها البرتقال والتفاح.

-ينصح بتناول ثلاث وجبات رئيسية يوميا، غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة ويجب أن تكون تحتوي علي طبق من السلطة الخضراء والخضروات والفواكه والخبز  والمكسرات فهذا النوع من التغذية يعمل على إمداد الجسم بجميع العناصر التي يفقدها خلال هذه الفترة الحرجة.


الدورة الشهرية

نظام غذائي أثناء الدورة الشهرية

أطعمة مهمة أثناء الدورة الشهرية

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