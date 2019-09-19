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فولكسفاجن تعتزم انتاج أصغر سيارة كهربائية بأمريكا الشمالية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:08 م
فولكسفاجن تعتزم انتاج أصغر سيارة كهربائية بأمريكا الشمالية سيارة كهربائية
كتب وكالات

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تعتزم مجموعة «فولكسفاجن»، أكبر منتج سيارات فى أوروبا، طرح سيارة كهربائية جديدة فى السوق الأمريكى باسم «آى دى 4» وستكون أصغر سيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضى (أس يو في)، بحسب صحيفة الرؤية. 

ونقل موقع «موتور تريند» المتخصص فى السيارات عن مصادر مطلعة على خطط الشركة الألمانية القول إن السوق الأمريكى يحتاج إلى سيارة كهربائية أكبر وبطارية أكبر وأطول مدى من سيارة «آى دى 4».

وخلص الموقع إلى أن السيارة الكهربائية المدمجة «آى دى 3» لن تكون مناسبة لهذا السوق، حيث إنها فى حجم السيارة المدمجة الشهيرة «غولف» ومن المقرر طرحها فى الأسواق الأوروبية العام المقبل.

وقدمت «فولكسفاجن» النموذج الاختبارى للسيارة الكهربائية «آى دى كروز» فى معرض فرانكفورت، ويتوقع طرحه فى السوق الأمريكى تحت اسم «آى دى 4».

تستثمر «فولكسفاجن» 800 مليون دولار فى خط جديد لتجميع السيارات الكهربائية فى مصنعها بولاية تينسى الأمريكية.

 

 


فولكسفاجن

سيارة كهربائية

أمريكا الشمالية

ألمانيا

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