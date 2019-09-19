عضو مستثمرى برج العرب: 1000 جنيه زيادة بسعر طن البولى بروبلين محليا بعد حادث أرامكو

كتب: مدحت عادل

سجلت أسعار البولى بروبلين قفزة كبيرة فى السوق المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية، على خلفية الحادث الذى تعرضت له شركة أرامكو السعودية أكبر شركة للبتروكيماويات فى العالم قبل أيام.

وأكد مصطفى طارق جاد، أحد أصحاب مصانع البلاستيك وعضو جمعية مستثمرى برج العرب، أن مادة البولى بروبلين المادة الخام المستخدمة لإنتاج البلاستيك ارتفعت أسعارها بنحو 1000 جنيه للطن وهى قفزة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا السعر يشمل سعر المادة الخام الموردة من شركة سابك وكافة المنتجين الآخرين لنفس المادة فى مصر.

وقال مصطفي جاد: "السوق تأثر بشكل كبير خلال 24 ساعة فقط منذ أمس وحتى اليوم، هذه الأسعار لكل المنتجين سابك وغيرها"، فيما توقع أن يواصل السوق مزيدا من التأثر خلال اليومين المقبلين.

ووقعت شركة أرامكو السعودية فى مارس الماضى، اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية، وهى أحد أكبر الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة، والبوليمرات، والمعادن، وأحد الموردين لمادة البولى بروبلين فى مصر التى تدخل فى عدد كبير من الصناعات، وتعتبر المادة الخام الرئيسية التى تعتمد عليها الصناعات البلاستيكية.